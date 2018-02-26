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26 Şubat 2018 11:30

Genel Başkan Akçul: Taşerona kadro sözünü yerine getirilecektir

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanının KİT’lerdeki taşeron işçilere de kadro verilmesi sözünü yerine getireceğinden bir endişesi olmadığını ifade etti.

Genel Başkan Akçul: Taşerona kadro sözünü yerine getirilecektir

26 Şubat 2018 11:30


Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanlığının 9. Olağan Kongresi’nde konuşan Başkan Nurettin Akçul,”Bir süre önce KİT’lerde çalışan taşeron işçilere kadro üzerine bir çalışma yapıldı. Malumunuz hepimizin beklentisi bizim kurumlarda çalışanlarında bu kapsama alınması yönünde idi. Bize verilen sözlerde bu doğrultuda idi. Bizde Ankara’dan edindiğimiz bu intibaları sizlerle paylaştık. Siz ve arkadaşlarımıza olumlu müjdeler verdik. Ama Kanun Hükmündeki Kararname yayınlandığında bizim iş kollarımızdaki kurumlar bu kapsamın dışında kaldı. Bu hepimizi ciddi hayal kırıklığına uğrattı. Buna verilebilecek cevap çok zor. Türk-İş’e yaptığımız ziyaretlerde Türk-İş Başkanımızın da bu konuda çok üzgün olduğunu, ilk defa açığa düşürüldüğünü orada gözlerimle gördüm. Bu konudaki mücadelemiz devem ediyor ve sonuna kadar devam edecek. Siz koskoca bir ülke 1 Milyon insana kadro vereceksiniz, ama ağır iş kurumundaki insanları bu kapsamın dışında tutacaksınız. Buna hiçbir vicdan, hiçbir ölçü ’evet’ diyemez. Bizim sonuç alıcı mücadelemiz devam edecek. Ben Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir toplantıda gözümle gördüm, kulağımla duydum. Cumhurbaşkanımız taşeron konusunda yöneltilen soru üzerine ’Diğerleri ne olacaksa, KİT’lerde kiler de aynı olacak’ dedi. Biz bu sözün arkasında ve takipçisi olacağız. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bu sözü yüzlerce insanın arasında verdi. Bu sözünü yerine getirileceğinden bir endişem yok. Belki biraz zamana yayılır olur bilemiyorum. Ben şahsen ümit varım ve bu konuda bir endişe taşımıyorum” diye konuştu.(MA-EFE)




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