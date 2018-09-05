Bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Kütahya’ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nu makamında ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ı Kütahya’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “İzmir’den milletvekili seçilmiş bir Kütahyalı olarak bizler Hamza Bey’i aynı zamanda Kütahya Milletvekili olarak ta görüyoruz. Ankara’da ve Genel Merkezimizde Kütahya’nın sorunları ile ilgileniyor olmanız ve çözüm noktasında vermiş olduğunuz gayretlerden dolayı hemşerilerim adına müteşekkiriz. Sizleri Kütahya Belediyesinde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Başkan Saraçoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’a Kütahya Belediyesi’nin il genelinde gerçekleştirdiği yatırımları anlatarak bilgiler verdi.

Kütahya’da olmaktan mutlu olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Belediyelerimizin şehirlerimizde yaptığı yatırımları çok önemsiyoruz. Kütahya Belediyesi’nin de bugüne kadar Kütahya’ya yapmış olduğu hizmetleri yakından takip ediyoruz. Kütahya Belediyesinin bu bölgede yapmış olduğu başarılı belediyecilik ile örnek olma özelliği var. O sebeple sayın başkanımıza ve ekibine Kütahya’da yapmış oldukları başarılı çalışmalar için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonrası Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu günün anısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’a hediye taktim etti. (EFE)