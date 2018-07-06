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06 Temmuz 2018 11:38

Genel Müdür Fahrettin Poyraz: Üreticinin yanındayız

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile Tarım Kredi Yem A.

Genel Müdür Fahrettin Poyraz: Üreticinin yanındayız

06 Temmuz 2018 11:38

Ş Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, Vali Ahmet Hamdi Nayir’e nezaket ziyaretinde bulundu.


Vali Ahmet Hamdi Nayir’in makamında gerçekleşen ziyarette Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ender Muhammet Gümüş de yer aldı.


Vali Ahmet Hamdi Nayir, faaliyetleri hakkında bilgiler aldığı heyetin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.


Valilik ziyaretinin ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir, Ş Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, Kütahya Bölge Birliğine giderek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Kütahya Bölge Birliğinin yüksek potansiyele sahip olduğunu ve daha iyi noktalara geleceğini belirten Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, “Biz, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerimiz ile birlikte üretici ortaklarımız ve tarımsal üretimde bulunan yöre halkının destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bunu yalnızca üretim öncesi girdi temini olarak değil, ürün değerlendirme olarak da yapacağız. Bu konu özellikle önem verdiğimiz, ileri dönemde bizi daha da ileriye taşıyacak bir husustur” dedi.


Toplantıda son olarak söz alan Vali Ahmet Hamdi Nayir, “İllerinde milletvekili olarak hizmetler veren iki Genel Müdürümüzle, Bölge Birliğinin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriyle, Bölge Müdürlüğü personeliyle ve kurs için ilimizde bulunan kooperatif görevlileriyle aynı salonda olmaktan mutluluk duyuyorum. İnsanın olduğu her yerde ve zamanda önemli olan tarım ve hayvancılık alanında destekleyici ve düzenleyici olan Tarım Kredi Kooperatiflerini ülkemiz ve ilimiz için çok önemli buluyorum. İlimiz tarımına ve hayvancılığına verdiğiniz destekle üretime ve gelire büyük katkı sağlıyorsunuz. Uzun bir geçmişe ve tecrübeye sahipsiniz, faaliyet alanında önemli bir güven oluşturmuşsunuz. Bunun haklı gururunu ve tatminini bütün personelinizle yaşamaktasınız” dedi.


Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz son olarak Kütahya Yem Fabrikasına giderek Tarım Kredi Yem A.Ş Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay’dan fabrikanın çalışmaları hakkında bilgiler aldı. (EFE)




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