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09 Mayıs 2018 14:45

Genel Müdür Kadir Dinç, Turgutlar köyündeki yağmur duasına katıldı

Diyanet İşleri Bakanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Kütahya’nın Turgutlar köyünde düzenlenen yağmur duası programına katıldı.

Genel Müdür Kadir Dinç, Turgutlar köyündeki yağmur duasına katıldı

09 Mayıs 2018 14:45


Sunuculuğunu Kur’an Kursu öğretmeni Hasan Acar’ın yaptığı etkinliğe Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine Fatih Karazeybek ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.


Dua öncesi bir konuşma yapan Genel Müdür Kadir Dinç, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Dinç, "Turgutlar köyüm. Bundan sonra hey yıl bu tür etkinlik yapalım. Çoluk-çocuk, genç-yaşlı bir araya gelsin. İnsanlar örfünü adetini kaybetmesin. İleri yönelik bir takım planlar yapılsın. Okuma yazma oranımız yükseltilsin. Yüksek tahsil yapması oranı yükseltilsin. Çocuklarımız köyün dağları taşları arasında kaybolup girmesin. Çocuklarımız okusun, hem ülkemiz hem de Kütahyamız kazansın" diye konuştu.


Etkinlikte, Bölge Yatılı Erkek Kur’an Kursu Müdürü Hafız İsmail Hangün, Muradiye Camii İmam Hatibi Salih Durgut, Dörtyol Camii İmam Hatibi Mehmet Sarıyıldız ve Takvacılar Camii Müezzini Kadir Birlik, Kur’an-ı Kerim ziyafeti sundu.


Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine Fatih Karazeybek tarafından yaptırılan yağmur duasında, eller semaya açarak bolluk ve bereket dilendi. (EFE)




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