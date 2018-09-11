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Genel Müdür Muammer Yıldız'ın Kütahya'da okul ziyaretleri

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, Kütahya’da bazı okulları ziyaret etti.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, Kütahya'da bazı okulları ziyaret etti.


Genel Müdür Yıldız, Özel Kurumlar Daire Başkanı Hasan Öztürk, Öğretim Programları, Teşvikler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkan Vekili Hasan Erdem ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarımız; Muhsin Kaymak, Halil Ertaş, Şube Müdürleri İbrahim Aybek, Ali Küçükçakır, Yakup Karanfil ve İsmail Güven'in de iştirakiyle Kütahya Linyit İlk/Ortaokulu ve Ali Güral lisesini ziyaret etti.


Okullarda öğrenci ve öğretmenler ile bir araya gelen Genel Müdür ve beraberindeki heyet, yeni eğitim-öğretim yılı başlarken Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgiler verdi, öğretmen ve öğrencileri dinledi.


Genel Müdür Yıldız, okul ziyaretinin ardından 2018-2019 eğitim - öğretim yılı hazırlıklarını yerinden görmek maksadıyla Kitap Dağıtım Deposunda da incelemelerde bulundu.(EFE)

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