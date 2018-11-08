Geven Mahallesi'ne Sosyo-Kültür Merkezi

Kütahya Belediyesi tarafından Geven Mahallesi'ne yaptırılan Sosyo-Kültür Merkezi düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Geven Mahallesi Muhtarı Ali Güler, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na mahallelerine yapmış olduğu katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Sosyo-Kültür Merkezinin açılışında katılımcılara hitap eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Belediye Başkanı adayı olduğumuzda vatandaşlarımıza tüm şehrimiz ile ilgili 43 proje sözü vermiştik ve bu projelerin içinde bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Sosyol Kültür merkezler de yer alıyordu. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda söz vermiş olduğumuz 43 projemize ilave olarak farklı projelerimiz ile birlikte yüzde 95'inin üzerinde projeyi bitirdiğimizi ve hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuzu hep birlikte görüyoruz" dedi.

Başkan Saraçoğlu, Kumarı, Ağaçköy, Yeni Bosna, Kirazpınar, Perli mahallelerine de Sosyo-Kültür merkezleri inşaatlarının tamamlandığını ve kısa sürede hizmete açılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Halk Eğitimi Merkezi Ferace Halk Oyunları Topluluğu gösterisini sundu.

Daha sonra dualar eşliğinde Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve il protokolü tarafından Geven Sosyo-Kültür Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi.(EFE)