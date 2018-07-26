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26 Temmuz 2018 23:34

Girdiği termal havuzda hayatını kaybetti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde termal havuzda fenalaşan şahıs hayatını kaybetti.

Girdiği termal havuzda hayatını kaybetti

26 Temmuz 2018 23:34


Edinilen bilgiye göre, Manisa’da oturan ve ziyaret amacıyla Hisarcık ilçesi Kurtdere köyüne gelen Halil Kavgacı (67), eşi ile birlikte Sefaköy’de bulunan üstü açık termal havuza girdi. Daha önce kısmi felç geçirdiği öğrenilen Kavgacı, havuza girer girmez fenalaşınca eşi tarafından havuzdan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Halil Kavgacı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kavgacı’nın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.




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