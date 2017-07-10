Girişimcilik eğitimi tamamlandı

Dumlupınar Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd. Doç.Dr. Harun Büber tarafından verilen eğitime 25 kursiyer katıldı.

eğitimde girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı, İşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumlulukları anlatıldı.

Eğitim alan kursiyerler alacakları Girişimcilik Belgesiyle KOSGEB’in tüm desteklerinden yararlanacağı, KOSGEB’e iş planlarını sunarak ticari faaliyetlerine başlayabileceği belirtildi. (EFE)