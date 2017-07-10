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10 Temmuz 2017 11:01

Girişimcilik eğitimi tamamlandı

Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO), İŞ-KUR İl Müdürlüğü işbirliği ve KOSGEB destekli kendi işini kurmak isteyen ve uygulanabilir bir iş planı projesine sahip girişimci adaylarına yönelik, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlandı.

Girişimcilik eğitimi tamamlandı

10 Temmuz 2017 11:01


Dumlupınar Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd. Doç.Dr. Harun Büber tarafından verilen eğitime 25 kursiyer katıldı.


eğitimde girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı, İşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumlulukları anlatıldı.


Eğitim alan kursiyerler alacakları Girişimcilik Belgesiyle KOSGEB’in tüm desteklerinden yararlanacağı, KOSGEB’e iş planlarını sunarak ticari faaliyetlerine başlayabileceği belirtildi. (EFE)




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