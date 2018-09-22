Girişimcilik kursunu başarıyla tamamladılar

Saliha İmam Hatipliler Derneği'nin hazırladığı, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen 'Geleneğimiz Geleceğimizdir Projesi' kapsamında başlatılan KOSGEB Girişimcilik Kursu'nu tamamlayan 60 bayan kursiyer sertifikalarını törenle aldı.

GRTC Konferans Salonu'nda düzenlenen törene; Vali Ahmet Hamdi Nayir, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kütahya Müdürü Yaşar Yıldırım, Kütahya İmam Hatip Lisesi Mensup ve Mezunları Derneği (KİHMED) Başkanı Mustafa Önsay, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile kursiyerler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan KİHMED Başkanı Mustafa Önsay, her yıl iki projenin İçişleri Bakanlığı tarafından desteklendiğini kaydetti.

KİHMED hakkında bilgiler veren Önsay, “2009 yılında KİHMED olarak başlayan dernek faaliyetleri geçtiğimiz sene içerisinde bir yandan Saliha İmam Hatipliler Derneği ile bayanların, Kütahya Diriliş Gençlik ve Spor Kulübü Derneği vasıtasıyla spor olarak faaliyetlerimiz, yine üniversite öğrencilerine yönelik İmam Hatipliler Topluluğu ve Genç KİHMED çalışmamızla 5 ayrı koldan sayısı artan, kalite bazında problemi olan imam hatiplere bir şekilde destek vermeye devam ediyoruz. Her yıl İçişleri Bakanlığı'nca desteklenen iki projeyi Kütahya'da yürütmeye devam ediyoruz. Proje bizim gibi kurumlar için çok önemli. Proje desteklerinin artması, en sağlıklı şekilde yerine getirilebilmesi çok kıymetli” dedi.

Sivil Toplum Kuruluşlarınca hazırlanan çalışmalarının İçişleri Bakanlığı tarafından önemsendiğini belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Tarihimizde önemli yeri olan gönüllü kuruluşların günümüzde ve geleceğimizde de önemli olması için gayret sarf ediyoruz. Bu amaçla hazırlanan projeler Bakanlığımız tarafından değerlendirilip destek verilecekler belirleniyor ve iller olarak da bizler bu projelerin uygulanmasını denetleyerek arzu ettiğimiz sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Devlet olarak insanımızın milli ve evrensel değerlere bağlı, iyi bir insan olarak yetişmesi için gayret sarf ediyoruz. Aynı zamanda üretimin tadına varmış, üretici, girişimci ruha sahip kişiler olmasını da arzuluyoruz. Aynı zamanda devleti ve milletiyle hiçbir problemi olmayan iyi bir vatandaş olması için de gayret sarf ediyoruz. Sivil Toplum Kuruluşlarımız bu konuda iş birliğine açık olan kuruluşlar. Buradaki çalışma örneğinde de görüldüğü gibi kültürümüzden, tarihimizden, inancımızdan süzüp getirdiğimiz geleneğimizi tarihte bırakmayıp bugünde yaşamak ve geleceğe de aksettirmek düşüncesiyle projeye “Geleneğimiz Geleceğimizdir” isminin verilmiş olmasının da vermiş olduğu güzel bir mana var” ifadelerini kullandı.

Tören, Vali Ahmet Hamdi Nayir ve protokol üyeleri tarafından kursiyerlere sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.(EFE)