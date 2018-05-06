Göcenoluk’ta ’Sıla-i Rahim’ etkinliği

Köy camisinde Emekli Müftü İsmail Hakkı Dere’nin verdiği vaazın ardından Mevlid-i Şerif okundu.

Köylüler, daha sonra toplu olarak kabristan ziyareti gerçekleştirildi.

Köy Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz, yoğun katılım sebebiyle Göcenoluklular’a teşekkür etti.

Dernek Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Çam, "Bilindiği gibi, Seyitgazi ilçesine bağlı olan köyümüz Kütahya’ya 41, Eskişehir’e de 100 kilometre uzaklıkta. Kütahya’da oturan 100 hane civarında köylümüz var. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Sıla-i Rahim etkinliğinin bu yıl 8’ncisi gerçekleştirdik" dedi.

Etkinlik, okul bahçesinde toplu olarak yenen yemek ile sona erdi.

"Sıla-i Rahim nedir?"

"İslam dinin önem verdiği konulardan biri de sıla-i rahim’dir. Sıla-i rahim, akrabalar, yakınlar arasındaki bağı ve iletişimi sağlam tutmak bu ilişkileri koparmamaktır. Akrabalık ilişkilerinin iyi olması için karşılıklı saygı sevgi ve yardımlaşmanın güçlü olması gerekir.Rahm, kelime olarak rahmet’ten gelir; rahmet, ’acımak’, ’merhamet etmek’ ve ’şefkat duymak’ anlamlarına gelir. Akrabalık, hısımlık, yakınlık, kuvvet, gibi farklı kelimelerle dile getirilen insani yakınlığı ifade eder. Sıla, bağ kurmak, ulaşmak, kavuşmak manasına gelir." (EFE)