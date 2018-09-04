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04 Eylül 2018 22:34

Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde su kaynağı kazısı sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti

04 Eylül 2018 22:34


Edinilen bilgiye göre, Kavaklı köyü yakınlarındaki Benah mevkisinde Bayram Göktaş’a ait tarlada kepçeyle su kaynağı arama çalışması için kazı yapıldığı esnada göçük meydana geldi. Bu sırada kontrol etmek için yaklaşık 2 metrelik çukura giren Ali Rıza Kılıç (63) toprak altında kaldı.


Olayı gören vatandaşlarca göçük altından çıkarılmaya çalışılan Kılıç, uzun uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Kılıç’ın cesedi olay yerine çağrılan kurtarma ekiplerince çıkarılarak Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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