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28 Haziran 2018 11:36

Gölcük mesire alanında peyzaj çalışması

Kütahya’nın Simav ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük mesire alanında fidan dikimi, yenileme ve bakım çalışmaları başlatıldı.

Gölcük mesire alanında peyzaj çalışması

28 Haziran 2018 11:36

Vatandaşların daha iyi bir hizmet alabilmeleri için başlatılan çalışmalar, Simav Belediyesi’nin ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Gölcük mesire alanına 3 bin 500 fidan dikiminin yapıldığını belirtti. Özkan “ A tipi mesire alanı olarak hizmet veren Gölcük mesire alanındaki sosyal tesislerle, kamelya, tuvalet, ocaklık, su hatları, çeşmeler, çöp konteynerleri ve yollarda bakım ve yenileme çalışmaları başlattık. Vatandaşlarımızın özellikle piknik amaçlı geldikleri mesire alanımızı temiz bulmalarını amaçlıyoruz, bu sebeple çöp poşeti dağıtıyoruz. Gölcük mesire alanında yaptığımız çalışmaların, bölgeye farklı bir soluk aldıracağını ümit ediyoruz “dedi. (MEİ-EFE)




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