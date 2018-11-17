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Gölcük Yaylası'nda “Öğrendiğimi Uyguluyorum“ projesi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan ‘ Öğrendiğimi Uyguluyorum’ projesi Simav Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan ‘ Öğrendiğimi Uyguluyorum' projesi Simav Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirildi. Gölcük yaylasında yapılan organizasyona Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Kütahya Gençlik Merkezi Müdürü Ercan Şirin, Gençlik Merkezi Liderleri ve 70 liseli öğrenci katıldı.


Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, 16 Kasım 2018 Cuma günü başlayan çadır kampının 17 Kasım Cumartesi günü sona erdiğini belirtti. Sapmaz “ Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan öğrendiğimi uyguluyorum projesi Gençlik Merkezimizin organizasyonu ile Simav Belediyesi Gölcük yaylası tesislerinde gerçekleşti. Çadır kurma, kamp ateşi yakma, oyun, eğlence ve yarışların bulunduğu organizasyonda gençlerimiz, doğa ile baş başa bir gün geçirdi. Bugün Simav Belediyesi tarafından ikram edilen sabah kahvaltısından sonra kamp çadırları toplanarak program tamamlandı” dedi. (MEİ-EFE)

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