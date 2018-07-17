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17 Temmuz 2018 11:22

Göletlere 4 bin adet pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2018 yılı balıklandırma programı çerçevesinde, su ürünleri stoklarını arttırmak, iç su kaynaklarında, iç bölgelerde balık tüketiminin arttırılması amacıyla yapılan balıklandırma çalışmaları kapsamında Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde bulunan Pazarlar ve Yakuplar sulama göletlerine 4 bin adet pullu sazan balığı yavruları bırakıldı.

Göletlere 4 bin adet pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı

17 Temmuz 2018 11:22


Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Şenses, "Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen 2018 Yılı Balıklandırma Programı çerçevesinde, su ürünleri stoklarını arttırmak, iç su kaynaklarında, iç bölgelerde balık tüketiminin arttırılması amacıyla yapılan balıklandırma çalışmaları kapsamında Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından Yakuplar Göletine 2 bin, Pazarlar Göletine 2 bin sazan balığı yavrusu atılarak balıklandırılmıştır. Proje kapsamında 4 bin adet pullu sazan balığı yavrusu getirilmiştir. Sazan balığı, çevre şartlarına ve hastalıklara dayanıklılığı, yüksek büyüme hızı, bir seferde ortalama 200-300 bin adet yavru vermesi gibi özelliklerinden dolayı balıklandırma çalışmalarında tercih edilmektedir. Balık eti, insan beslenmesinde büyük önemi olan bir gıda ve protein kaynağı olduğundan, besin stoklarımızın korunması, sürdürülebilir avcılığın devamı ve ekosistemin zarar görmemesi için olta balıkçılarının ve tüm vatandaşların ’boy’ ve ’mevsimsel av yasaklarına’ uymaları ve bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir. Ancak bu şekilde yapılan balıklandırma çalışmaları gölet ekosisteminin canlı tutulmasını ve yöre halkının göletten istifade etmesi hedefine ulaşılmasını sağlayacaktır” dedi.(MB-EFE)




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