Göreve başladığı günden beri her cuma bir köyü ziyaret ediyor

Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayı boyunca her Cuma farklı köye gidip Cuma Namazı kılan Kaymakam Yurdagül Ramazan ayının bitmesine rağmen her Cuma bir köye gitme geleneğini bırakmadı.

Çavdarhisar ilçesine bağlı gittiği her köyde incelemelerde bulunan Yurdagül, köy muhtarları ve köy halkının taleplerini dinliyor. Geçtiğimiz haftalarda Kızık köyü ve Pusatlar köyüne giden Kaymakam Yurdagül bu hafta Afşar köyünü ziyaret etti. Belediye Başkanı Halil Başer’de Kaymakam Kadir Yurdagül’e eşlik etti. Cuma namazı sonrası köylülerle bir araya gelip sorunlarını dinleyen Kaymakam Yurdagül ve Başkan Halil Başer talepleri dinleyip her zaman köylülerimizin sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Ziyaret edilen köy muhtarları ’’Kaymakam ve Belediye Başkanımızın köylerimizin sorunlarıyla yakından ilgilenmesi ve son derece sıcak sohbette bulunmaları bizleri çok memnun ediyor. Bazı köylerimizde var olan alt yapı sorunlarımızı yerinde görüyorlar ve gerekli desteği verip hizmeti bizlere sağlıyorlar. Özellikle Cuma günleri böylesine maneviyatı yüksek bir günde bizleri ziyaret ettikleri ve sorunlarımızı dinledikleri için teşekkür ederiz’’dediler. (YD-EFE)