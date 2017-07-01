Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 11:33

Göreve başladığı günden beri her cuma bir köyü ziyaret ediyor

Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, her hafta cuma günleri bir köye giderek namaz sonrası köylülerle sohbet edip incelemelerde bulunuyor.

Göreve başladığı günden beri her cuma bir köyü ziyaret ediyor

01 Temmuz 2017 11:33


Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayı boyunca her Cuma farklı köye gidip Cuma Namazı kılan Kaymakam Yurdagül Ramazan ayının bitmesine rağmen her Cuma bir köye gitme geleneğini bırakmadı.


Çavdarhisar ilçesine bağlı gittiği her köyde incelemelerde bulunan Yurdagül, köy muhtarları ve köy halkının taleplerini dinliyor. Geçtiğimiz haftalarda Kızık köyü ve Pusatlar köyüne giden Kaymakam Yurdagül bu hafta Afşar köyünü ziyaret etti. Belediye Başkanı Halil Başer’de Kaymakam Kadir Yurdagül’e eşlik etti. Cuma namazı sonrası köylülerle bir araya gelip sorunlarını dinleyen Kaymakam Yurdagül ve Başkan Halil Başer talepleri dinleyip her zaman köylülerimizin sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.


Ziyaret edilen köy muhtarları ’’Kaymakam ve Belediye Başkanımızın köylerimizin sorunlarıyla yakından ilgilenmesi ve son derece sıcak sohbette bulunmaları bizleri çok memnun ediyor. Bazı köylerimizde var olan alt yapı sorunlarımızı yerinde görüyorlar ve gerekli desteği verip hizmeti bizlere sağlıyorlar. Özellikle Cuma günleri böylesine maneviyatı yüksek bir günde bizleri ziyaret ettikleri ve sorunlarımızı dinledikleri için teşekkür ederiz’’dediler. (YD-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:17
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!