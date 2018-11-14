"Göz bu, başka bir şeye benzemez"

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Polikliniği'nde 'randevu keşmekeşi yaşandığı' iddia edildi.

Gayrimenkul Uzmanı Kenan Uzman, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Polikliniği'ndeki tek doktor dışında tüm doktorların randevularının kapalı olduğunu, 22 Kasım tarihine aldığı randevunun ise doktorun semineri nedeniyle iptal edildiğini iddia etti.

Göz muayenesi için 5 gün önce Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Polikliniği'nden randevu almaya çalıştığını, ancak tüm doktorların randevularının kapalı olduğunu söyleyen Uzman, “Sadece Göz Doktoru Tülin Bilge'den 22 Kasım saat 13.50'ye randevu alabildim. Yani tam 13 gün sonrasına. Hekim seçme seçeneği ise anladığım kadarıyla, iş olsun diye oraya konulmuş herhalde. Buna da şükür dedim. Fakat dün akşam Doktor Tülin Bilge'nin sekreteri aradı ve 22 Kasım'da doktor hanımın semineri olduğunu, bu nedenle randevumu iptal etmem gerektiğini belirterek, ayın 15 ve 16'sı için randevuları açtıklarını söyledi. Belirtilen tarihlere randevu almak için MHRS sistemi uygulamasına girdim. Sonuç; “Sistemden bu tarihlerde tüm randevular kapalı”. Bunun üzerine Alo 182'yi aradım. Durumu anlattım. Bana en erken 29 Kasım'a randevu alabileceğim söylendi. Şimdi soruyorum! “Bir doktor, sistemde önceden dolu görünen günlere, tekrar nasıl randevuya açabiliyor? Bunun için hastayı arayıp bilgilendirenler, madem böyle bir durum oluştu, bu randevuları neden kendileri, belirttikleri tarihe kaydırmıyorlar? Hata hasta da değil, ancak ceremesini hasta çekiyor. Bu düpedüz insanlarla dalga geçmektir. Diğer branşlarda da benzer sorunlar olduğunu biliyorum. Kütahya'ya yaşatılan doktor sorununun ne zaman çözülmesi düşünülüyor? Bu millete yazık değil mi? “diye konuştu. (EFE)