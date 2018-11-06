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Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kütahya’da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeşil ve kırmızı reçeteyle satışı yapılan sentetik ilaç ve uyuşturucu hap sattığı iddia edilen Ü.T.'yi takibe aldı.


Zanlının Okmeydanı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 47 adet sentetik ilaç ve 35 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (EFE)

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