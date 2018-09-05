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05 Eylül 2018 11:52

Gözde Aygün öğretmen, yaz tatili yapmadı

Şaphane Halk Egitimi Merkezi Müdürlüğü’nde çalışmalar yaz tatili boyunca aralıksız devam etti.

Gözde Aygün öğretmen, yaz tatili yapmadı

05 Eylül 2018 11:52

İngilizce öğretmeni Gözde Aygün, öğrencilerin ingilizce öğrenmesi için tatil yapmadan aralıksız eğitim verdi.


Özellikle Yabancı dil kurslarının aralıksız devam ettiği ilçede, öğrenciler yapılan kurs faaliyetlerinden son derece memnun olduklarını dile getirerek, özel dil okulunun bulunmadığı ilçede Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü sayesinde A1 düzeyde çok iyi bir ingilizce eğitimi aldıklarını ifade ettiler.


Kurum Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ’’Özellikle Usta Öğretici Gözde Aygün’e teşekkür ediyorum. Kursiyerler için fedakarlık yaparak yaz tatili boyunca aralıksız kurs çalışmalarına devam etti. Bu da beraberinde başarıyı getirdi. Çok verimli bir yaz dönemi geçirdik" diye konuştu.




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