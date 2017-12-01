Güney Kore, Kütahyalı Kore gazilerini unutmadı

Hava Er Eğitim Tugay Lojmanları Dağ Gazinosundaki programa Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, Vali Yardımcısı Arif Yalçın, Güney Kore Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesıc Park, Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Muharip Gazileri Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul, bazı daire müdürleri, Kore gazileri ile yakınları ve askeri erkan katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ile Güney Kore Milli Marşlarının okunmasıyla başladı.

Güney Kore Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesıc Park katılımcılara hitap etti, konuşmasını Türkçe yaptı.

Kütahyalı Kore gazileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Güney Kore Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesıc Park, Türk askerlerinin kahramanlığının unutulmadığını söyledi. Konuşmasında Kore Savaşı’nı konu alan Türk sineması Ayla’yı örnek gösteren Park, “Kahraman Kore gazileri ve onların yakınlarıyla beraber olmaktan çok mutluyum. Türkiye benim ikinci memleketim. Sizlerin Kore’de nasıl bir mücadele verdiğini Kore halkı olarak çok iyi biliyoruz. Siz sadece savaşmadınız üstelik anne ve babası olmayan çocuklarımıza bakmış, bir okul açmış, çok sayıda insanımıza yardım etmiş Türk askerlerisiniz. Teşekkür ediyoruz. Sizin döktüğünüz kanlar sayesinde Güney Kore bugün dünyanın 11. ekonomisine sahip olan bir ülke oldu. Kore gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız, bu faaliyetlerimizi gelecekte de çocukları, torunlarıyla sürdüreceğiz. Savaşta şehit olan askerlere de Tanrı’dan rahmet dilerim” dedi.

Güney Kore Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesıc Park’ın konuşması esnasında Kore gazileri ve yakınları ile Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan duygusal anlar yaşadı.

Türk insanının hiçbir ayrım gözetmeden ihtiyacı olanın yanında yer aldığını belirten Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, “Türk insanını gösteren sizlersiniz. Hala unutmamışsınız, Kore Milli Marşı’nı hepiniz esas duruşta dinlediniz. Asker olmuş, sivil olmuş fark etmiyor Türk insanı ne olursa olsun gerektiği zaman ihtiyacı olan insanın dinine, diline, ırkına bakmadan yanında yer almıştır, almaya da devam edecektir” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Arif Yalçın, hayatta olan Kore Gazisi Halil Kaçmaz’ın madalya ve beratını Muharip Gazileri Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul’a, Merhum Kore Gazisi Halil Özen’in madalya ve beratını ise Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan Ayşe Yıldız’a takdim etti.

Daha sonra Kore’de savaşan Türk askerlerini temsil eden heykelciklerin takdimi gerçekleştirildi.

Kore gazileri İbrahim Akcan, Hüseyin Bodur, Halil Gündüz, Ali Kıran, Mehmet Ecevit ile Yaşar Komuten’in heykelciklerini Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik takdim etti.

Program, Kütahya’daki Kore gazisi torunlarına Güney Kore Cumhuriyeti Devleti tarafından eğitim bursu sağlanmasıyla sona erdi. (EFE-DK-Y)