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15 Temmuz 2018 16:35

Gurbetçi desteğiyle 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Berçin köyünde Almanya’da yaşayan gurbetçi Emrullah Koca tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla şehitler adına 248 adet ıhlamur fidanı dikildi.

Gurbetçi desteğiyle 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi

15 Temmuz 2018 16:35


Berçin köyü yolu girişinde toplanan köylüler 248 demokrasi şehidi adına, 248 ıhlamur fidanı dikti. Almanya’da yaşayan gurbetçi Emrullah Koca’nın destekleriyle köy girişine yaptırılan bayraklı totem tabela ve yol boyu ıhlamur ağaç dikimine çok sayıda vatandaş katıldı.


Gurbette yaşayan çocukluk arkadaşı Emrullah Koca ve ailesine bu anlamlı desteği için teşekkür eden köy sakinlerinden Yusuf Çankırlı, "Kendim bizzat Erzurum’da ikamet ediyorum. Böyle güzel organizasyon olunca katılmak istedim. Köydeki vatandaşlarıma ve çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Köyümüzün adı aslında Perçin, anlamı bir tutkunluk, birlik ve beraberlik anlamına geliyor. Zamanla Berçin olarak telaffuz edilmiş. Burada herkes birlik ve beraberlik içindedir. Sosyal konularda aktif oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.




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