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20 Ağustos 2018 15:02

Gurbetçi vatandaşın mezarlık tepkisi

Kütahya’nın Gediz ilçesi Eskigediz belde mezarlığının bakımsız görüntüsü gurbetçi vatandaşın tepkisine neden oldu.

Gurbetçi vatandaşın mezarlık tepkisi

20 Ağustos 2018 15:02


Gurbetçi İsmail Taşcıoğlu, atılan çöp ve molozlar yüzünden Eskigediz’de mezarlığının adeta çöplüğe döndüğünü iddia etti.


“Ben böyle bir rezillik görmedim” diyen Taşcıoğlu, "Mezarlığın sadece girişi göz boyama babından bakımlı. İnsanların sevdiklerini bıraktığı, mezarlıklar tertip ve düzen içerisinde olması gerekirken, bakımsızlıktan çöken ve kırılan mezar taşlarının yanı sıra mezarlığın içerisinde pet şişeler, çeşitli çöpler bulunuyor. Kimse gelip bakmıyor mu bu mezarlığa? Mezar taşları çökmüş, yıkılmış, mezarlarda çöpler var. Yetkililer neden önlem almıyor? ” şeklinde konuştu.




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