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26 Şubat 2018 11:26

Güreş’te Simav başarısı

Türkiye Güreş Grup Müsabakaları’nda, Kütahya’yı Simavlı genç güreşçilerin temsil edeceği bildirildi.

Güreş’te Simav başarısı

26 Şubat 2018 11:26


Simav İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, minderde Simav rüzgarının estiğini ve Kütahya ilini Türkiye Şampiyonası’nda gururla temsil edeceklerini belirtti.


Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi , 2017-2018 yılı okul sporları 17 -18 yaş A gençler güreş Kütahya il Şampiyonası’nda başarı gösteren Simav Mesleki Tenik Anadolu Lisesi (MTAL), Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi (SCAL) ve Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin (AİHL ) güreşçi öğrencileri ve başarılı öğretmenleri ile Türkiye Şampiyonası’nda Kütahya ilini temsil edeceklerini ifade ederek, başarılar diledi.(MEİ-EFE)




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