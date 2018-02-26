Güreş’te Simav başarısı

Simav İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, minderde Simav rüzgarının estiğini ve Kütahya ilini Türkiye Şampiyonası’nda gururla temsil edeceklerini belirtti.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi , 2017-2018 yılı okul sporları 17 -18 yaş A gençler güreş Kütahya il Şampiyonası’nda başarı gösteren Simav Mesleki Tenik Anadolu Lisesi (MTAL), Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi (SCAL) ve Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin (AİHL ) güreşçi öğrencileri ve başarılı öğretmenleri ile Türkiye Şampiyonası’nda Kütahya ilini temsil edeceklerini ifade ederek, başarılar diledi.(MEİ-EFE)