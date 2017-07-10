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10 Temmuz 2017 19:12

Hac için atla yollara düşen Polonyalı seyyah Kütahya’da mola verdi

Polonya’dan iki atı ile birlikte hac ibadeti için Kudüs’e yolculuk eden seyyah Kristan Banjamin Bergier, Kütahya’nın Emet ilçesine geldi.

Hac için atla yollara düşen Polonyalı seyyah Kütahya’da mola verdi

10 Temmuz 2017 19:12


Polonya’dan iki atı ile birlikte hac ibadeti için Kudüs’e giden ve yaklaşık sekiz aydır yollarda olan 32 yaşındaki seyyah Kristan Banjamin Bergier, Emet ilçesinde dinlenmek için mola verdi. Geçtiğimiz aralık ayında yola çıkan Bergier, Slovakya, Macaristan, Almanya, Bulgaristan ve Yunanistan’dan geçerek Türkiye’ye ulaştı. 15 Haziran tarihinde İpsala Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan seyyah Bergier, Kütahya’nın Emet ilçesine ulaştı. Emet’te emniyet güçleri tarafından karşılanan Bergier’e yemek ikram edilirken, atlarının ihtiyaçları da giderildi.



"Yolculuk esnasında baba olduğumu öğrendim"


Yaptığı ilginç yolculuk hakkında konuşan seyyah Kristan Banjamin Bergier, Katolik olduğunu ve hac için Kudüs’e gitmek için yola çıktığını ifade etti. Yolculuğa çıktığında eşinin hamile olduğunu söyleyen Bergier, “Evliyim, biri üç yaşında, diğeri de üç aylık çocuklarım var. Ben yola çıktığımda ise eşim beş aylık hamile idi. Ben Bulgaristan’a ulaştığımda eşimin doğum haberini aldım. Bir kızım olmuş, bu haberi kutsal yolculuk esnasında öğrendiğim için daha da mutlu oldum. Müslümanlarda olduğu gibi hac görevi bizim için de çok önemli kutsal görevdir. Allah’ın yolunda kendimi bulmak ve iç dünyamla hesaplaşmak için böyle bir karar aldım. Yaklaşık 8 ay önce Polonya’da başlayan maceram bugün Emet ilçesinde devam ediyor. Burada belli bir süre dinlendikten sonra Konya-Hatay hattı üzerinden Suriye’ye geçmek istiyorum. Eğer Suriye’den giriş yapmama izin verilmezse İran veya Lübnan üzerinden Kudüs’e ulaşmaya çalışacağım. Her şey planlandığı gibi gitmiyor. Yolda atımın biri hastalandığı için 1 hafta konaklamak zorunda kaldım. Şuana kadar 4 bin kilometre yol yaptım. Bu yolculuğum daha ne kadar sürecek bilmiyorum ama Kudüs’e ulaşmadan geri dönmeye niyetim yok” dedi.



"Türk emniyeti çok misafirperver"


Türkiye’de çok iyi karşılandığını belirten seyyah Bergier, “Birçok ülkede polisler bu kadar yardımcı olmaz. Emet’te Türk polislerimiz bana çok yardımcı oldular. Yemek, konaklama, atlarımın bakımı. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’de hiçbir sorun yaşamadım. Oldukça da güzel geçen bir seyahat yapıyorum” diye konuştu.


Gabro ve Yaburo isimli atlarının birini binek, diğerini yük taşımak için kullanan Bergier, yollarda daha çok pirinçten çorba ve pilav yaparak karnını doyurduğunu söyledi. Seyyah, yolculuk sorunsuz devam ederse 2018 yılı ocak ayında Kudüs’e ulaşacak.




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