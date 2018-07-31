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31 Temmuz 2018 12:02

Hakim Muhammed Yavuz, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde görev yapacak

Yargıtay üyeliğine seçilen Hakim Muhammed Yavuz’un, Türkiye’deki terör davalarının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16.

Hakim Muhammed Yavuz, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde görev yapacak

31 Temmuz 2018 12:02

Ceza Dairesi’nde görev yapacağı belirtildi.


Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 2010 yılı yaz kararnamesi ile Kütahya’da göreve başlayarak sırasıyla Ağır Ceza Mahkemesi hakimliği ile 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliği görevlerinde bulunan Muhammed Yavuz, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) birinci bölge adli yargı hakimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 16 Temmuz 2014 tarih ve 1644 sayılı kararı gereğince Kütahya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine başlamıştı.


Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandığı 2017 yılına kadar Kütahya’da da görev yapan Hakim Muhammed Yavuz, verdiği kararlarla kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olmuştu. (EFE)




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