Halat koptu öğrenciler yere serildi

Kaymakamlık, okul idaresi, Hisarcık Belediyesi, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü ve Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin katkılarıyla Gölcük Yaylasında düzenlenen piknik etkinliğinde çuval ve yumurta yarışları ile sandalye kapma yarışmaları yapıldı. Ardından yapılan karşılıklı olarak 7’er kişinin katıldığı halat çekme yarışması esnasında ip kopunca 14 öğrenci yere yığılıp kaldı. Düşme sonrası öğrencilerde ufak sıyrıklar dışında herhangi bir yaralanma olmaması yüreklere su serpti.

Düzenlenen etkinlikte çok eğlendiklerini söyleyen öğrencilerden Ayşegül Keskin, ”Finaller ve mezuniyet öncesi hem bizler, hem de öğretmenlerimiz açısından güzel bir etkinlik oldu. Etkinliği düzenleyen Okul idaresine, katkıda bulunan Kaymakamlığımıza, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne ve Hisarcık Belediyesine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Piknik etkinliğine Kaymakam Tuncay Karataş, Meslek Yüksekokulu Müdürü Ahmet Danış, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Var, Öğretim Görevlileri ve 220 öğrenci katıldı.(MA-EFE)