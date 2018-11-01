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Halil Akkaş, memleketi Kütahya'da söyleşiye katıldı

Kütahyalı başarılı sporcu ve Atletizm Milli Takımlar Koordinatörü Halil Akkaş, düzenlenen ‘rol model’ söyleşisine katıldı.

Kütahyalı başarılı sporcu ve Atletizm Milli Takımlar Koordinatörü Halil Akkaş, düzenlenen ‘rol model' söyleşisine katıldı.


Kütahya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Rol Model' projesi kapsamında düzenlenen söyleşiye Kütahya'yı ve Türkiye'yi ulusal ve uluslararası arenalarda başarıyla temsil eden milli sporcu ve Atletizm Milli Takımlar Koordinatörü Halil Akkaş konuk oldu.


Başarıyı hikayesini katılımcılarla paylaşan ve başarılı olmak için yapılması gerekenler konusunda tüyolar veren başarı sporcu Akkaş, hayatının dönüm noktalarını anlattı.


Söyleşi dinleyicisi öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Akkaş, bazı tavsiyelerde bulundu.


Söyleşide, Kütahya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür yardımcısı Halil Gök de katılımlarından dolayı Akkaş'a teşekkür etti.


Gök ve öğrenciler, Akkaş'a günün anısına plaket hediye takdiminde bulundu.(EFE)

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