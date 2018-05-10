Halk Eğitim Merkezi’nden yıl sonu sergisi

Halk Eğitim Merkezi salonunda yapılan sergiye Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkan Vekili Mehmet Uluer, Kurum Müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

Simav Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Aktay, eğitim gören kursiyerlerin meslek edinerek aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirtti. Aktay “ Yıl sonu sergimizde el sanatlarına yönelik ürünlerin yanında, yiyecek ve içecek ürünleri de yoğun ilgi gördü. Kursiyerlerimizin eline ve emeğine sağlık, hayırlı olsun” dedi. (MEİ-EFE)