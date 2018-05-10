Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 11:26

Halk Eğitim Merkezi’nden yıl sonu sergisi

Kütahya’nın Simav ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin bir yıl boyunca hazırladıkları ürünlerin sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi’nden yıl sonu sergisi

10 Mayıs 2018 11:26

Halk Eğitim Merkezi salonunda yapılan sergiye Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkan Vekili Mehmet Uluer, Kurum Müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.


Simav Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Aktay, eğitim gören kursiyerlerin meslek edinerek aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirtti. Aktay “ Yıl sonu sergimizde el sanatlarına yönelik ürünlerin yanında, yiyecek ve içecek ürünleri de yoğun ilgi gördü. Kursiyerlerimizin eline ve emeğine sağlık, hayırlı olsun” dedi. (MEİ-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç