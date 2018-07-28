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28 Temmuz 2018 11:47

"Halkımızın tüm önerilerine açığız"

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Halk Günü toplantılarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

"Halkımızın tüm önerilerine açığız"

28 Temmuz 2018 11:47


Sosyal Belediyeciliğin önemine değinen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, her hafta günü düzenlenen Halk Günü’nde hemşehrileri ile buluşuyor.


"Kütahya’da tek bir sorun kalmayana kadar var gücümüzle, gece gündüz demeden mesai kavramı olmadan çalışıyoruz" diyen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Bizleri bu göreve layık gören vatandaşlarımız ile birlik beraberlik çerçevesinde şehrimizi birlikte yönetiyoruz. Hemşehrilerimiz ile her zaman omuz omuza olup, iyi günde, kötü günde bir ve beraber hareket ediyoruz. Kütahya Belediyesi olarak her kesimden ve her yaştan vatandaşımızın görüş ve önerilerine önem veriyoruz. Yeter ki kanuna, mevzuata uygun olsun biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Kütahya Belediyesi’nin kapısı herkes ve her kesimden vatandaşımıza açıktır" ifadelerini kullandı. (EFE)




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