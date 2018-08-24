Hamza Dağ, Simav İmam Hatip Lesesi’nin mezunlarıyla buluştu

Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu’nun ev sahipliğini yaptığı geleneksel mezunlar buluşmasına, Hamza Dağ’ın yanı sıra, AK Parti Simav ilçe Başkanı Avukat Adil Biçer, Simav İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (SİHMED) Başkanı Ali Zengin, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ilçe Müftüsü Muhammed Aydın, Hafız Hasan Takak, İmam Hatip mezunları ve çok sayıda davetli katıldı.

Hafız Ahmet Şamil Ok’un yaptığı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın selamlama konuşmasını Simav İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (SİHMED) Başkanı Ali Zengin yaptı. Zengin, “Geleneksel olarak yapmış olduğumuz mezunlar buluşma günümüze hepiniz hoş geldiniz, sefalar geldiniz, şeref verdiniz” dedi.

1990 yılında Simav İmam Hatip Lisesi’ne kayıt yaptıran Hamza Dağ, “Bir araya gelerek hasbıhal etme kültürümüzü bu sayede devam ettirmenin haklı gurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Biz 1990 yılında İmam Hatip’e başlamıştık, 1996 yılında mezun olduk. Bir nesil, bir ekol, bir yaş o dönemde bu vazifeyi üzerine almıştı, üzerinden bir süre geçti, şimdi artık yeni bir nesil bu anlamda geliyor, yeni bir nesil oluşuyor. Yeni oluşurken, aslında hem ülkemiz hem de dünya konjöktörü bu anlamda değişiyor” diye konuştu.

Simav İmam Hatip Lisesi mezunlarından İbrahim Taşdemir, “Rabbül alemin, birinci oğluma nasip etmediği hafızlığı 3’üncü ve 4’üncü evladıma nasip etti, birinci evladıma da elhamdülillah bu vatan uğruna, bu millet uğruna, bayrağımız uğruna, minaredeki ezanımız uğruna şehadeti nasip etti ehamdülilah” şeklinde konuştu.

Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Arif Pala, “Simav İmam Hatip Mezunları Derneği’nin düzenlediği bu günkü toplantımıza eski öğrencilerimiz sınıflarını ziyaret ederek okulu gezecekler, şu anda okullarını gezmek üzere sınıflarımıza çıkan öğrencilerimizin kendi sınıflarında, kendi sıralarında oturup eski günleri yad etmelerinden biz de mutlu oluyoruz” dedi.

Simav İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (SİHMED) Başkanı Ali Zengin, “2012 senesinde kurulan derneğimizle 6 senedir bu faaliyetleri yapmaktayız. İnşallah gelecek zamanlarda, daha fazla katılımlarla bu programları yapmayı düşünüyoruz. İmam hatip camiasının birleşmesinde, birbirleriyle iletişiminde, mezunlar gününün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yıllarca birbirini göremeyen öğrencilerimiz, yıllar sonra kendi arkadaşlarıyla karşılaşıyor, çok mutlu oluyorlar, biz onlardan daha mutlu oluyoruz. Biz dernek olarak aracı oluyor ve eski mezunlarımız kendilerine göre bu programı idrak ediyor” ifadelerini kullandı.

Simav İmam Hatip Lisesi mezunlarından Selime Şenses, eski mezun arkadaşlarıyla buluştuklarını ve bundan çok mutlu olduklarını belirtti.

Program, yapılan ikramların ardından sona erdi.