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25 Haziran 2018 12:31

Harabe evler yıkılıyor

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Aksu köyünde kullanılmayan harabe veziyetteki evlerin yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Harabe evler yıkılıyor

25 Haziran 2018 12:31


Kullanılmayan eski evler Köy muhtarının talebi ve ev sahiplerinin rızası ile onayı alındıktan sonra İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yıkılıyor.


Aksu Köyü Muhtarı Seçkin Eroğlu, ev sahipleri ile diyaloğa geçerek evlerin yıkımını bizzat İlçe Özel İdarenin üstlendiğini, tehlike saçan yıkık dökük binaların resmi evraklarının tamamlanması ile sırayla yıkıldıklarını belirtti.


Köy sakinlerinden Nedim Uysal, yaptığı açıklamasında, “Köydeki eski evleri göçme tehlikesi olduğu için Özel İdare ekipleri ile birlikte göçürmekteyiz. Köy halkımıza her zaman zararı olabilir. Her an tehlikeli sonuçlar çıkabilirdi” dedi.(TY-EFE)




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