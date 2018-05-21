Hasanlar köyü sebze fidesi deposu

Köyde birçok aile kendi yetiştirdikleri biber, domates, pırasa, patlıcan ve lahana fidelerinin bir bağını pazarda 1,5-2 TL arasında satarak aile bütçesine katkıda bulunuyorlar.

Köy halkının yıllarca tütün ekimiyle uğraştığını söyleyen 80 yaşındaki İsmail Kazar, “ Adı “Tütünkent” olarak bilinen köyümüzde zamanla tütünde uygulanan kota ve düşük fiyat politikaları yüzünden üreticiler tütün üretimini bırakarak sebze fidesi yetiştiriciliğine yönelmiştir.

Kazar"Sebze fidesi yetiştiriciliğinde kesinlikle suni gübre kullanmıyoruz. Toprağı ekime uzun süre bekletilmiş tavuk gübresi ile hazırlıyoruz. Mart aylarında ekimini yaptığımız sebze tohumlarının üzerini iki kat naylon ile kapatıp çimlendiriyoruz. Tavuk gübresi toprağı soğuktan koruyarak sıcak tuttuğu için sebze fideleri çok çabuk gelişmektedir. Bu arada çıkan fidelerin sulama, yabani otların ayıklanması, havalandırma ile hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını yapıyoruz. Yaklaşık 3 ay süren yetiştirme süreci sonunda satış için semt pazarına getirdiğimiz yerli sebze fideleri organik olduğundan ilçe ve çevresinden vatandaşlar tarafından tercih edilmektedir" dedi.(MA-EFE)