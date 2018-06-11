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11 Haziran 2018 09:58

Haşhaş ezmesine yoğun talep

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Ramazan Bayramına sayılı günler kala katmer, börek ve çöreklerde kullanılan haşhaş ezmesi satışlarında yoğunluk yaşandığı bildirildi.

Haşhaş ezmesine yoğun talep

11 Haziran 2018 09:58


Ramazan Bayramı öncesinde haşhaş ezmesine yoğun talep olduğunu belirten satıcı Ali Eroğlu, birçok vatandaşın kendi yetiştirdiği haşhaşın tohumunu ezdirmek için kendilerine getirdiğini söyledi.


Eroğlu " Bize getirilen sarı veya siyah haşhaş tohumlarını önce tavalarda kavuruyor, daha sonra kavrulan haşhaşı ezme makinesinde ezerek vatandaşta teslim ediyoruz. Şu an kendi imalatımız haşhaş ezmesinin kilosunu 14 TL’den satıyoruz. Siyah ve sarı haşhaş ezmezi adeta şifa deposu. Sarı haşhaşın ağrı ve öksürük kesici etkisi olduğu, ayrıca kabızlığa ve tansiyon düşmesine yardımcı olduğu, siyah haşhaşın ise kalp ve damar sertliklerine iyi geldiği bilinmektedir. Besleyici değeri yüksek olan haşhaş ezmesi pasta ve keklerde kullanıldığında insanı tok tutmaktadır” dedi.


Son yıllarda haşhaş üretiminin giderek azaldığını dile getiren Ali Eroğlu “ Haşhaşın tohumunu Gediz ilçesinden ve bazı köylerde bulunan çiftçilerden satın alıyoruz. Ancak yöremizde haşhaş üretimi her geçen gün düştüğünden bu durum fiyatlara da yansıyor” diye konuştu. (MA -EFE)




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