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14 Ağustos 2018 12:50

Haşhaş kapsülü alımlarına başlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde haşhaş kapsülü alımlarına başlandığı bildirildi.

Haşhaş kapsülü alımlarına başlandı

14 Ağustos 2018 12:50


Edinilen bilgiye göre, 3 gün sürecek kampanya süresince Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Hisarcık ve Emet ilçeleri ile köylerindeki 204 üreticiden 4.25 TL başfiyatla yaklaşık 35 ton haşhaş kapsülü alınması bekleniyor.


TMO tarafından üreticilerden alınan haşhaş kapsülleri Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesi’nde bulunan Afyon Alkaloitleri Fabrikası’na nakledilerek, burada işlenen haşhaş kapsüllerinden Türkiye’nin ilaç sanayisinde ihtiyaç duyduğu morfin ve türevleri üretiliyor. İhtiyaç fazlası ise ihraç ediliyor.


Kilogramı 4.25 TL başfiyat üzerinden alınan haşhaş kapsülü bedellerinin üreticilere kısa sürede ödeneceği öğrenildi. (MA-EFE)




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