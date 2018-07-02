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02 Temmuz 2018 12:07

Hasta halde bulunan Şah Kartalı tedavi altına alındı

Kütahya’da doğada hasta halde bulunan Şah Kartalı tedavi altına alındı.

Hasta halde bulunan Şah Kartalı tedavi altına alındı

02 Temmuz 2018 12:07


Alınan bilgiye göre, öğretmen Yusuf Çavuşoğlu tarafından Bahçelievler Mahallesi’nde yürüyebilen ancak hastalığı sebebiyle uçamayan yavru bir Şah Kartalı bulundu. Çavuşoğlu, kartalı muhafaza altına alarak, durumu belediye yetkililerine bildirdi.


Kısa sürede olay yerini intikal eden belediye ekibi, hasta kartalı alarak Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Kartal, burada tedavi altına alındı.


Şah Kartalı, tedavisinin ardından kontrollü olarak doğal ortamına bırakılacak. (EFE)




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