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09 Ocak 2017 11:14

Hasta öğrenciye arkadaş ziyareti

Hasta öğrenciye arkadaş ziyareti

09 Ocak 2017 11:14

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde düşme sonucu dizinden sakatlanan ve evinde istirahat eden Ali Şengül’e sınıf arkadaşları geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.
Hisarcık Atatürk İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri Sınıf Öğretmeni Serpil Kelek nezaretinde düşme sonucu dizinden yaralanan ve tedavisinin ardından evinde istirahat eden Ali Şengül’ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Ali Şengül, ziyaretlerinden dolayı sınıf arkadaşlarına teşekkür etti. Ziyarete gelen öğrencilere Ali Şengül’ün ailesi tarafından meyve suyu ve kek ikram edildi.
Sınıf Öğretmeni Serpil Kelek, öğrencilerin arkadaşlık duygularının gelişmesi ve hasta ziyaretinin önemini anlamları için dizinden yaralanan öğrencileri Ali Şengül’ü ziyaret ettiklerini söyledi.(MA-EFE)



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