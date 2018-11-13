Hastane personelinden seminer

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Hacımahmut köyünde açılan trikotaj kursunda yer alan 14 kadın kursiyere ilçe hastanesi personelince seminer verildi.

Çavdarhisar ilçe hastanesinde görev yapan Hemşire Gülhatun Gültekin tarafından verilen seminerde Koah ve Disleksi hakkında bilgilendirme yapıldı. Son yıllarda en çok dikkat çeken iki sağlık problemi hakkında kursiyerlere bilgiler verilirken bu hastalıklara etken olan sebepler hakkında soru cevap şeklinde bilgilendirme yapıldı. Hemşire Gülhatun Gültekin 19 Kasım Dünya Koah Günü öncesi hastalık ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Koah'ın yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu kaydeden Gültekin; “Koah teşhisi alanların büyük çoğunluğu sigara içen veya çok uzun süre sigara içmiş ve bırakmış kişilerdir. Hastalık sinsi ilerlediği için ve sigara bağımlıları öksürük, balgam çıkarma gibi şikayetleri önemsemediklerinden hastalık teşhisi konulduğunda, hastalar akciğer kapasitelerinin önemli kısmını kaybetmiş olmaktadır” dedi.(YD-EFE)