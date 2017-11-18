Diğer
Kategoriler
18 Kasım 2017 17:00

Hastanede ’dünyaya gözlerini erken açan çocuklar’ için etkinlik

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dünya Prematüre Çocuklar Günü nedeni ile çocuklar için bir etkinlik düzenledi.

Hastanede ’dünyaya gözlerini erken açan çocuklar’ için etkinlik

18 Kasım 2017 17:00


Etkiliğe Promatüre çocuklar ve ailelerinin yanı sıra gözlerini dünyaya açtıkları ilk andan itibaren yanlarında olan hastane personeli katıldı.


Bebeklerin fotoğraflarının olduğu slayt gösterimi ve pasta kesimin ardından açıklamalarda bulunan Neonatoloji Uzmanı Dr. Esin Yalınbaş, Türkiye’de prematüre doğum oranının her 10 çocuktan 1’in de görüldüğünü söyledi.


Dr. Yalınbaş, " Bizim yeni doğan ünitesi 3. basamak 24 yataklı bir yeni doğum ünitesi ve 5 yıldır hastane bünyesinde hizmet veriyoruz. Türkiye’de prematüre doğum oranı her on çocuktan 1’inde görülüyor, bu Kütahya’da da aynı. Bu bebeklerin deneyimli doktor ve hemşirelerin gözetimi altında yapılması lazım. Bizimde çok çeşitli tedavi teknikleri uygulanmaktadır." diye konuştu.


Anne ve babalar ise, kendilerini özel hissettiklerini ve zorlu küvez sürecinin ardından çocuklarına kavuştuklarını söylediler. (HCA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    10°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    7°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç