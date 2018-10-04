Hastanede 'Emzirme Haftası' etkinlikleri

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'Emzirme Haftası' nedeniyle farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik, hafta dolayısıyla hemşireler tarafından Kadın Doğum Poliklinikleri, Servisi ve girişinde düzenlenen etkinlikte, polikliniklere tedavi amacıyla gelen anne ve anne adaylarına emzirme teknikleri, emzirmenin bebeğe ve anneye faydaları, anne sütünün yararı konusunda eğitim bilgi verildiğini belirtti.

Emzirme Haftası dolayısıyla etkinliklerin 7 Ekim'e kadar sürdürüleceğini ifade eden Bebek Dostu Hastane Unvanına sahip Başhekim Özatik, "Hastanemizde 1-7 Ekim tarihleri arasında anne sütü önemi ile ilgili olarak etkinlik düzenliyoruz. Bir bebeğin doğduktan 30 dakika içinde anne sütü alması gerekir. Bebeklere ilk altı ay sadece anne sütü verilmeli sonrasında ek gıdalara başlanmalı. Bebekler en az iki yaşına kadar emzirilmelidir. Anne sütü oda sıcaklığında 3 saat, buzdolabında ise 3 gün ve derin dondurucuda 3 ay bekleyebilir" dedi.

Etkinlikte Başhekim Orhan Özatik ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Demirel, doğum yapan annelere loğusa şerbeti dağıttı. (EFE)