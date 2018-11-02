Hastanede tatbikat

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen acil durum tahliye kurtarma ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Alınan bilgiye göre, 2018 yılı Planlı ( HAP) Hastane Afet ve Acil Durum Planları Tatbikatı hastanenin ana bina, ek bina, Vefa Psikiyatri Merkezi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde; Başhekim Doç. Dr. Orhan Özatik Koordinatörlüğü'nde başarıyla gerçekleştirildi.

Başhekim Özatik, tatbikatın başarılı bir şekilde geçtiğini ifade ederek, "Hastanemiz bünyesinde acil ve afet durum tatbikatı yaptık. Ekip arkadaşlarımız bu konuda hazırlıklı olmalı. Allah memleketimize, şehrimize böyle bir hadiseyi göstermesin ama biz hastanemiz ve ekibimiz olarak daima hazırız" dedi. (EFE)