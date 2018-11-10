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Hastanede ‘Yoğun bakım hemşireliği' eğitimi

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “Yoğun Bakım Hemşireliği’ Sertifikalı eğitim programının sona erdiği bildirildi.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde “Yoğun Bakım Hemşireliği' Sertifikalı eğitim programının sona erdiği bildirildi.


Alınan bilgiye göre, değişik il ve ilçelerden gelen toplamda 20 sağlık çalışanının katıldığı 2018 Yılı 1.Dönem 'Yoğun bakım hemşireliği' Sertifikalı Eğitim Programı kursu sona erdi. Program sonunda katılımcılara sertifikalarını Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Cemile Uyar ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Demirel takdim etti.(EFE)

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