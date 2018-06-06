Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda iftar

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan tarafından Er Yemekhanesi’nde düzenlenen iftar programına Vali Ahmet Hamdi Nayir ile eşi Münevver Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan ile eşi Nilgün Tatkan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile eşi Aysel Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ile eşi Şirin Yılmaz, Adli Yargı Ve İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel ile eşi Özlem Yücel, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici ile eşi Elif Bilici, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ile eşi Hatice Gören, Baro Başkanı Ahmet Atam, Vali Yardımcıları Kenan Eskin ile eşi, Arif Yalçın, Ali Bezirgan, Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik ile eşi, İl Jandarma Komutanı Tayfun Dündar ile eşi Yasemin Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, askerler, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Katılımlarından dolayı konuklarına teşekkür eden Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan, “Katılımlarınızla bizlere güç verdiniz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizler için canını kanını vererek bu güzel vatanda, huzur içerisinde ramazan ayını idrak etmemizde şüphesiz büyük pay sahibi olmuşlardır. Onlara ne kadar övgü dolu sözler söylesek, methiyeler düzsek azdır. Yüce milletimizin her ferdi bu kutsi davranışı yapacak niyette ve kabiliyettedir. Bu milletin her ferdi, genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle fedakardır” dedi.

İftar programı, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Uzunca’nın iftar duasının ardından askeri bando takımı ile askerlerin spor gösterilerini sunmasıyla sona erdi.(EFE)