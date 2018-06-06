Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 12:53

Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda iftar

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları onuruna iftar programı düzenlendi.

Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda iftar

06 Haziran 2018 12:53


Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan tarafından Er Yemekhanesi’nde düzenlenen iftar programına Vali Ahmet Hamdi Nayir ile eşi Münevver Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan ile eşi Nilgün Tatkan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile eşi Aysel Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ile eşi Şirin Yılmaz, Adli Yargı Ve İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel ile eşi Özlem Yücel, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici ile eşi Elif Bilici, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ile eşi Hatice Gören, Baro Başkanı Ahmet Atam, Vali Yardımcıları Kenan Eskin ile eşi, Arif Yalçın, Ali Bezirgan, Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik ile eşi, İl Jandarma Komutanı Tayfun Dündar ile eşi Yasemin Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, askerler, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.


Katılımlarından dolayı konuklarına teşekkür eden Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan, “Katılımlarınızla bizlere güç verdiniz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizler için canını kanını vererek bu güzel vatanda, huzur içerisinde ramazan ayını idrak etmemizde şüphesiz büyük pay sahibi olmuşlardır. Onlara ne kadar övgü dolu sözler söylesek, methiyeler düzsek azdır. Yüce milletimizin her ferdi bu kutsi davranışı yapacak niyette ve kabiliyettedir. Bu milletin her ferdi, genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle fedakardır” dedi.


İftar programı, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Uzunca’nın iftar duasının ardından askeri bando takımı ile askerlerin spor gösterilerini sunmasıyla sona erdi.(EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç