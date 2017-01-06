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06 Ocak 2017 14:38

Hava muhalefeti balık fiyatlarını yükseltti

Hava muhalefeti balık fiyatlarını yükseltti

06 Ocak 2017 14:38

Kütahya’nın Simav ilçesinde, kötü hava koşullarının balık fiyatlarını yükselttiği bildirildi.
Balık almak için pazara gelen Hasan Çetin, balık fiyatlarının her hafta yükseldiğini ifade etti. Çetin, “Tanesini 5 liraya kadar aldığımız palamut 12 liraya, istavrit 10 liradan 15 liraya, çinekop ve levrek 20 liradan 25 liraya çıkmış. En çok tükettiğimiz hamsi bile 10 ile 15 lira arasında satılıyor. Balık fiyatlarının yükselmesiyle alım gücü de düşüyor” dedi.
Simav’daki balık pazarı esnaflarından Bahri Tumbay (55), 3 ay önceki fiyatları ve o günlerde yaptıkları alış verişleri aradıklarını ifade etti. Tumbay “ Balık fiyatları yükselse de, satışı hızlandıran en önemli faktör, müşteriye temizlenmiş balık satmaktır. Eşim Cevriye Tumbay’ın desteği ille temizlenmiş balık satıyoruz, balık fiyatının yükselmesi bizi etkilemiyor “diye konuştu.
Çevre ilçelere oranla, en büyük balık pazarı özelliğine sahip olan Simav’ın kapalı balık pazarında, veteriner tarafından balık ürünleri sürekli olarak denetleniyor. (MEİ-EFE)



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