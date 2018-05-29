Hayırsever iş adamından iftar

5 yıldır geleneksel olarak iftar yemeği veren iş adamı Ali Sayar, Ramazan ayında yaptığı hayrın, kazancını bereketlendirdiğini ifade etti. Sayar, İftar sofrasına her kesimden vatandaşın ve öğrencilerin katılmasından dolayı memnun olduğunu belirterek, “Ramazan ayının bereketi ile manevi kazancımız kat kat artıyor. İftar yemeğini kendi ellerimle dağıtıyorum, bu mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. İftar soframıza katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İş adamı Ali Sayar tarafından yapılan iftar organizasyonu için Simav Belediye Başkanlığı tarafından yer tahsisi yapıldığı belirtildi. İftar sofrasına katılan vatandaşlar, ikram edilen yemeklerin çok lezzetli olduğunu ve hayır sahibine dua etiklerini ifade ettiler. (MEİ-EFE)