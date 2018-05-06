Hayvanlar su baskınında telef olmaktan son anda kurtarıldı

Beldede 2 evi su bastı, hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede aniden bastıran ve yarım saat süren yağmur sonucu İsmet Paşa Mahallesi’de Mustafa Solak’a ait evi, oluşan sel suları sonucu su bastı. Belediye ekipleri tarafından anında müdahale edilen olayda bazı eşyalar zarar gördü. Cami Kebir Mahallesi’de meydana gelen su baskınında evin içinde bulunan malzemeler zarar gördü. Mahalle halkı ve belediye ekiplerince çalışmasıyla her iki evde bulunan eşyalar taşındı. Eskigediz Belediyesi ekipleri evlerde bulunan suyu vidanjörle tahliye etti. Sel baskınında küçükbaş hayvanlar son anda kurtarıldı. Ayrıca beldede sel dolayısıyla kapanan yollar, belediye kepçeleriyle yapılan çalışma sonucu ulaşıma açıldı.