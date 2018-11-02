Hayvanlarını otlatırken kalp krizi geçiren çoban öldü

Kütahya'nın Emet ilçesinde kalp krizi geçiren bir çoban hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, hayvanlarıyla birlikte eve dönmeyen 34 yaşındaki Erol Şimşek, Kızıldere Mevkii'nde bir tarlada yerde cansız yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini tespit ettiler.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Şimşek'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.(YD-EFE)