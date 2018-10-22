Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyünde öğrenciler, Türkçenin doğru kullanılması ile ilgi yaptıkları proje için seferber oldu.

Sofulular İlkokulu ve Ortaokulu Kütüphanecilik ve Kooperatifçilik Kulübü öğrencilerinin işbirliğiyle başlatılan "Hem Beslen, Hem Öğren" projesi öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Öğrencilerin Türkçedeki bazı kelimeleri yanlış kullanması sebebiyle Kütüphanecilik ve Kooperatifçilik Kulübü öğrencilerinin işbirliğiyle başlatılan 'Hem beslen, hem öğren' projesi kapsamında kulüp öğrencileri okul kooperatifinde satılan gıdaların üzerlerine kelimelerin doğru ve yanlış yazılımlarını yapıştırdılar. Okul kooperatifinden alış-veriş yapan öğrenciler ürünlerin üzerlerindeki kelimelerin hem yazılışını öğrendiler, hem de beslendiler.

Görüşlerini aldığımız Kütüphanecilik Kulübü rehber öğretmeni Habibe Doğruoğlu, "Öğrencilerimize yanlış bildikleri kelimelerin yazılışlarını merak uyandırarak öğretmek istedik. Öğrencilerimiz okul kooperatifinden aldıkları gıdalarla hem besleniyorlar, hem de gıdaların üstündeki kelimelerin doğru ve yanlış yazılışlarını okuyarak öğreniyorlar. Projemiz öğrencilerimiz tarafından büyük ilgi gördü.Desteklerinden dolayı Kooperatifçilik kulübüne teşekkür ederim" dedi.

Kooperatifçilik Kulübü rehber öğretmeni Halime İnan, "etiket yapıştırdığımız gıdaların satışında büyük bir artış oldu. Bu proje çocuklarda büyük bir merak uyandırdı. Kütüphanecilik kulübü rehber öğretmenleri Hatice Soybudak ve Habibe Doğruoğlu'na teşekkür ederim" dedi.(MB-EFE)