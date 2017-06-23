Hem iftar hem de açılış

Hayır sever bir vatandaş tarafından Gediz - Altıntaş karayolu Yeşilyurt köyü almalı dere mevkiinde 15 bin lira maliyetle yapılan çeşme açılışında iftar yemeği verildi. Yemeğe Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Bayram, Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Ataselim, İlçe Emniyet Amiri Sıracettin Karakaya, Altıntaş merkez ve köylerinden muhtarlar ve çevre köylerden 500 vatandaş katıldı.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, ’’Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberlik içinde olmaya çalıştık.Devletimiz bizleri sizlere hizmet için görevlendirdi. Her zaman Halka hizmet hakka hizmet bilinciyle hareket etmeye çalışıyoruz.Bundan sonra da bu asla değişmeyecektir. Çeşme hayratını yapan vatandaşımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu eserler kalıcı ve dua toplayan eserlerdir. Böylesine güzel bir doğada, çevre köylerden katılan vatandaşlarımızla birlikte iftar açmamıza vesile olan, Altıntaş Yeşilyurt köyümüz Muhtarı Yılmaz Türegen’e teşekkür ederim’’ dedi.

Daha sonra söz alan Altıntaş Yeşilyurt Muhtarı Yılmaz Türegen, ’’Rabbim yapılan çeşme hayratını kabul etsin. Köyümüzde bulunan hayırsever vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Bugün davetimizi kırmayıp iftarımıza katılan çok değerli protokol üyelerimizden, çevre köylerden katılan vatandaşlarımızdan ve Yeşilyurt köyümdeki kardeşlerimden Allah razı olsun’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)