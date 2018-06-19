Hem para kazandılar hem meslek öğrendiler

Altıntaş’ta ilk kez açılan İŞKUR destekli ‘Kadın üst giysileri dikimi’ kursunda eğitim gören 20 kadın kursiyer, belgelerini aldı. Bu kurs sayesinde düz dar etek, giyside süsleme teknikleri, overlok ve düz dikiş makinesi kullanımını öğrenen kursiyerler, günlük hayatta kendi giyebilecekleri giysilerin dikimlerini öğrendi. Ayrıca, iş sahibi olmada kendilerine öncelik sağlayacak belgelerine kavuştu.

15 Mart 2018 tarihinde açılan kurs yaklaşık 3 ay sürdü.Usta Öğreticiliğini Ayşe Aydın’ın yaptığı kursa 20 kursiyer katıldı. Kursiyerlere günlük 25 lira ücret ödendi.

Kursla ilgili bilgiler veren kurs öğretmeni Ayşe Aydın, “Kadınlarımız düz dar etek, giyside süsleme teknikleri, overlok ve düz dikiş makinesi kullanımı gibi faaliyetleri öğrenme fırsatı buldu. Mesela bu kursu bitirmiş bir kadın çarşıda fiyatı çok pahalı olduğu için alamadığı ancak giymeyi çok istediği bir eteğin kalıbını çıkartıp hiç kimseden yardım almadan kendisi dikebilir” dedi.

Aydın, ayrıca kursu bitiren bayanların tekstil fabrikaları önde olmak üzere birçok çeşitli alanlarda iş sahibi olabileceğini vurguladı.(YD-EFE)