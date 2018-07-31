Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 17:18

"Her işimizi istişare ile yapıyoruz"

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye İşhanı esnaflarıyla kahvaltıda bir araya geldi.


31 Temmuz 2018 17:18


Kütahya Belediyesinin geleneksel hale getirdiği kahvaltı programında Belediye İşhanı esnafları ile bir araya gelen Başkan Saraçoğlu, esnaflara işlerinde hayır bol kazançlar diledi.


Kamil Saraçoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ortak akıl vurgusu yapıyoruz. Ortada bir sorun varsa, bunun çözümü için esnaf ve hemşehrilerimiz ile istişarelerde bulunuyoruz. Ekonomik ve toplumsal manada esnaflarımızın geçinmesi aynı zamanda toplumun geçinmesi demektir. Toplumumuz ve esnafımız bir bütün olarak vardır. Ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine katkı sağlayan siz esnaflarımızın varlığı ve devamlılığı bizim için çok önemli. Bizler de bu devamlılığın sağlanabilmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. Hemşehrilerimizin yüzünü güldürmek, şehrimizin hak ettiği değeri vermek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.


Programa Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli ve Ali İhsan Ertaş ile esnaflar katıldı. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç