"Her işimizi istişare ile yapıyoruz"

Kütahya Belediyesinin geleneksel hale getirdiği kahvaltı programında Belediye İşhanı esnafları ile bir araya gelen Başkan Saraçoğlu, esnaflara işlerinde hayır bol kazançlar diledi.

Kamil Saraçoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ortak akıl vurgusu yapıyoruz. Ortada bir sorun varsa, bunun çözümü için esnaf ve hemşehrilerimiz ile istişarelerde bulunuyoruz. Ekonomik ve toplumsal manada esnaflarımızın geçinmesi aynı zamanda toplumun geçinmesi demektir. Toplumumuz ve esnafımız bir bütün olarak vardır. Ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine katkı sağlayan siz esnaflarımızın varlığı ve devamlılığı bizim için çok önemli. Bizler de bu devamlılığın sağlanabilmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. Hemşehrilerimizin yüzünü güldürmek, şehrimizin hak ettiği değeri vermek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Programa Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli ve Ali İhsan Ertaş ile esnaflar katıldı. (EFE)