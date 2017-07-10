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10 Temmuz 2017 11:07

Her sabah spor yapıyorlar

Kütahya’nın Aslanapa Belediyesi ve Aslanapa Kaymakamlığı tarafından ortaklaşa yaptırılan fitnes spor aletleri ilgi görüyor.

Her sabah spor yapıyorlar

10 Temmuz 2017 11:07


Aslanapa ilköğretim okulunun arkasında bulunan kapalı spor salonunun bahçesinde her sabah fitnes spor aletleriyle spor yapan vatandaşlar sağlık açısından oldukça yararlı olan hizmet için Belediye ve Kaymakamlığa teşekkür ettiler.


Belediye Başkanı Asaf Akar, ’’Fitnes spor aletleri zayıflama açısından doğru olarak kullanıldığında oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Ayrıca fitnes spor aletleriyle düzenli yapılan çalışmalarda koroner kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon rahatsızlığının ortaya çıkmasına engel olduğu,kötü kolesterolü düşürdüğü doktorlarımız tarafından söylenmiştir. Biz bu bilinçle Kaymakamlığımız ve belediye olarak ortak çalışma yaparak, daha sağlıklı bir Aslanapa için bu tür hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.(YD-EFE)




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